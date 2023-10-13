بدء عملية فرز الأصوات بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بعد انتهاء التصويت

أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، غلق باب التصويت بالانتخابات على مستوى الجمهورية، وبدء فرز الأصوات؛ تمهيدا لإعلان النتائج، والفائز بمنصب النقيب العام.

انتخابات نقابة الأطباء

وقال الدكتور مصطفى عشوب، رئيس اللجنة العامة للأشراف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة لأطباء، إن الإقبال على المشاركة في عمليات التصويت منذ فتح باب اللجان في التاسعة من صباح اليوم الجمعة، يعتبر فوق المتوسط على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن أبرز المحافظات التي شهدت إقبالا، هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، سوهاج، المنيا، والدقهلية.

وأوضح عشوب، أن بعض اللجان شهدت إقبالا كبيرا خلال الفترة الصباحية، وتم التعامل بشكل فوري مع الوضع، لتسهيل مشاركة الأطباء وعدم تأخر عمليات التصويت، لافتا إلى نسبة المشاركة الشبابية كانت ملحوظة، فضلا عن الأطباء من ذوى الخبرة.

وأوضح رئيس لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفي للأطباء، أن كافة اللجان على مستوى الجمهورية عملت منذ بدء اليوم بشكل جيد، لافتا إلى أنه حدث تأخير في لجان محافظتي جنوب سيناء والوادي الجديد حوالى 30 دقيقة، إلا أن الأمور سارت على نحو جيد بعد ذلك.

وتجري نقابة الأطباء المصرية، انتخابات التجديد النصفي لاختيار النقيب العام رقم 19 "خلفا للدكتور حسين خيري"، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، إضافة لرؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الفرعيات، اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023.

وانطلقت عملية التصويت في التاسعة من صباح اليوم حتى الساعة الخامسة مساء داخل المقرات المحددة سلفا، وفقا للآليات والشروط التي وضعتها وحددتها اللجنة المشرفة على الانتخابات، حيث توافد أطباء القاهرة على مقر النقابة العامة بدار الحكمة بشارع قصر العيني للمشاركة والتصويت، فيما توافد أطباء الجيزة على نادي الأطباء بشارع البحر الأعظم، حيث مقر العملية الانتخابية.

وتنافس على مقعد النقيب العام للأطباء 9 مرشحين، هم: أبو المجد الهواري، أحمد حسين، أسامة عبد الحي، إيهاب الطاهر، عبد اللاه حجازي، علي كامل، محمد سلامة، محمد طنطاوي، محمد منير.

فيما ترشح للعضوية (تحت السن) 21 عضوا بالنقابة، وعن منطقة القاهرة (فوق السن) ترشح 7 أطباء، و3 عن منطقة وسط الدلتا (تحت السن)، وعن شرق الدلتا (تحت السن) 3 مرشحين، و2 عن غرب الدلتا (تحت السن)، وترشح عن شمال الصعيد (فوق السن) 6 أطباء، و3 عن جنوب الصعيد (تحت السن).