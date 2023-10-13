تضامنا مع غزة.. مواطنون روس يضعون الزهور والألعاب أمام سفارة فلسطين بموسكو|شاهد

قالت السفارة الروسية لدى مصر، اليوم الجمعة، إن المواطنين الروس في روسيا، يضعون الزهور وباقات الورود والألعاب أمام سفارة فلسطين في موسكو.

وأوضحت أن ذلك يأتي تضامنا من الشعب الروسي مع نظيره الفلسطيني، بسبب العدوان وحالة الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والترحيل القصري الذي يتعرضون له.

ومن جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن العملية البرية التي يخطط لها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ستؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين على نحو "غير مقبول".

وأضاف الرئيس الروسي، أن الولايات المتحدة احتكرت عملية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، وتجاهلت الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأشار بوتين إلى أن روسيا مستعدة لإجراء محادثات مع أطراف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني؛ لإيجاد حل للأزمة ووقف العمليات العسكرية.