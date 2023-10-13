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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موقفه مش لطيف.. رسالة نارية لـ لورا عماد بعد طلاقها من شريف منير

شريف منير - لورا
شريف منير - لورا عماد

حلت لورا عماد، طليقة الفنان شريف منير ضيفة على الإعلامية نانسي مجدي مقدمة برنامج القاهرة اليوم، والذي يعرض على قناة اليوم، من الأحد إلى الخميس، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، حيث تحدثت لأول مرة عن تفاصيل طلاقها من منير، وهو ما أثار ضجة خلال الفترة الماضية.

وكشفت لورا عماد، أنها فوجئت بطلاقها شأنها كشأن عامة الناس، من خلال البوست الذي نشره شريف منير على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها لم تعاتبه على ما فعل.

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فيما وصفت لورا عماد، تصرف زوجها السابق بأنه لم يكن لطيفًا بأي حال من الأحوال، خاصة أنه قد أزعج ابنتيهما كاميليا وفريدة.

وكانت لورا عماد، قد اعتزلت التمثيل بعد زواجها من شريف منير، حيث كانت قد شاركت في عدد من الأعمال المهمة أبرزها: فيلم "البطل"، وفيلم "سوق المتعة" وغيرها.

 

شريف منير وطلاقه من لورا عماد

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول الفنان شريف منير، بعد إعلان طلاقه من الفنانة المعتزلة لورا عماد. 

لورا عماد طليقة شريف منير، ابتعدت عن الفن قبل سنوات، لكنها شاركت في أعمال فنية لا تنسى، مثل: (السيد هيصة، البطل، الرجل الآخر، أرض الخوف، سوق المتعة، ولو كان ده حلم)، بالإضافة إلى حكاية “وأنسى روحي وياك” من مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الرابع.

ورغم أن لورا عماد، هي مسيحية الديانة إلا أن هذا لم يشكل عائقا خلال سنوات زواجها من شريف منير، الذي قال خلال لقاء له عبر قناة dmc الفضائية -قبل 6 سنوات، أن بيته يحتفل بالأعياد طوال العام، وفي منزله صورة أثرية للعذراء مريم وتحتها المصحف الشريف. 

رد فعل طليقة شريف منير 

نشرت لورا عماد - طليقة الفنان شريف منير - مقطع فيديو قصيرا عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستجرام، عقب إعلان الطلاق رسميا. 

وظهرت طليقة شريف منير، ترقص على أغنية أصل الدلع لـ الفنان بهاء سلطان، وعلقت على الفيديو بكوبليه من الأغنية قائلة: «مشي الهوا على كيفك». 

 

طلاق شريف منير ولورا عماد 

فاجأ الفنان شريف منير الجميع بخبر انفصاله عن زوجته الفنانة لورا عماد وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

من هى لورا عماد؟

لورا عماد من مواليد 1 يناير عام 1972.

عملت لورا عماد في البداية كموديل للإعلانات.

جاءت الصدفة على يد مدير التصوير والمخرج طارق التلمساني الذي كان مديرا لتصوير أحد الإعلانات فتعرف على لورا عماد وآمن بموهبتها، وقدمها للمنتج والفنان سامي العدل الذي كان يبحث عن وجوه جديدة لتقديمها في أفلام من إنتاجه وأبرزها كان فيلم البطل الذي شارك في إنتاجه مع شقيقه المنتج محمد العدل.

أول ظهور للفنان لورا عماد في السينما من خلال فيلم «البطل»عام 1998 للنجم الراحل أحمد زكي ومصطفى قمر ومحمد هنيدي وعبير صبري وقدمت دور «أوديسا» حبيبة «بيترو غطاس» الذي جسد دوره مصطفى قمر، وعرفها الجمهور وقتها وبدأ اسمها في الانتشار.

شاركت لورا عماد في مسلسل «الرجل الآخر» مع نور الشريف وميرفت أمين عام 1999.

ومن أشهر الأفلام التي شاركت فيها لورا عماد فيلم “سوق المتعة” عام 2000 والفيلم كان من تأليف الكاتب الراحل وحيد حامد وإخراج سمير سيف.

ظهرت لورا في فيلم «لو كان دا حلم» عام 2001 قبل أن تعتزل لتتفرغ لأسرتها وتربية بناتها.

بعد ابتعاد لورا عماد عن الفن منذ عام 2001، عادت إلى التمثيل من جديد عام 2021 في حكاية «وأنسى روحي وياك» من مسلسل «نصيبي وقسمتك».

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