أحمد الباز: الرئيس السيسي يعلم خطورة ترك الفلسطينيين لوطنهم.. ولن يسمح بذلك

أشاد أحمد الباز، أمين عام مساعد حزب مصر أكتوبر، بالعرض العسكري الذي تفقده الرئيس السيسي خلال احتفالية تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، مؤكدا أن العرض أظهر قوة الجيش المصري ومستواه المتطور الذي وصل له.

وأضاف أمين عام مساعد حزب مصر أكتوبر في بيان له، بأن كلمة الرئيس السيسي خلال الاحتفالية، أظهرت مدى وقوف مصر مع أشقائها في قطاع غزة، إذا أكد ضرورة الحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطيني، وعدم تحمل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ لويلات الحرب الغاشمة من جانب الاحتلال الإسرائيلي، قائلا: "السيسي يعي جيدا خطورة ترك الفلسطينيين لوطنهم، ولن يسمح بذلك".

وأوضح أن الوطن العربي بأكمله يرفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب أي منطقة أخرى، ولذلك، أكد الرئيس في كلمته، أن "نزوح الفلسطينيين مختلف؛ لأنه مرتبط بتصفية القضية من الأساس".

وثمَّن تأكيد السيسي بأن مصر دائما مستعدة للوساطة في تلك القضية، بالتنسيق مع كل الأطراف الإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط.

واختتم حديثه، مشيرا إلى أن كلمة الرئيس الموجهة للمصريين، حملت العديد من الرسائل المهمة، إذا أكد ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات والحديث الكاذب من جانب أهل الشر، وأنه يجب على المصريين أن يقفوا بجانب القيادة السياسية، في ظل المرحلة الصعبة التي تمر بها المنطقة بأكملها.