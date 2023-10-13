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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذير عاجل من عمرو أديب لفخر العرب محمد صلاح بسبب فلسطين

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

شن الإعلامي عمرو أديب، حملة نقد لاذع للاعب الدولي محمد صلاح نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر، قائلا :"هذا وقت الكلام، ومحتاجين كلمتك يا محمد، وموهبتك ونجوميتك تساعدك تعدي المرحلة". 

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عمرو أديب: ما يحدث في قطاع غزة تطهير عرقي


وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن : "الناس شيفينك رقم واحد والقدوة وفخر العرب، وانا عارف انك متلغبط، والناس مستنية منك الكثير في الموضوع ده، ودعم القضية الفلسطينية، وإن تأتي متأخر خيرا من أن لا تأتي". 

 

رسالة عاجلة من عمرو أديب للاعب محمد صلاح 


وتابع عمرو أديب :"يا صلاح انت محدش يقدر بعملك مشكلة، ويا محمد انت نجم ومحبوب، وانت الان أمام الاختيار، وانت فخر العرب، وفخر العرب ننتظر منه موقف في أزمة فلسطين". 

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