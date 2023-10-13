صائد الدبابات بحرب أكتوبر: عساف ياجوري طلب تقبيل يدي لكني رفضت

قال محمد المصري صائد الدبابات ب حرب اكتوبر انه تمكن من اصطياد دبابة العقيد الاسرائيلي عساف ياجوري واستطاع العميد يسري عماره ان ينقض عليه ويأسره بمجرد تدمير دبابته.



قال المصري خلال لقائه مع الاعلامية ايمان ابو طالب في برنامجها بالخط العريض ان دبابة عساف ياجوري لم يكن يعلم ان بها هذا القائد الإسرائيلي مضيفا ان عساف طلب مقابلته بعد ان شرب الماء بعد وقوعه في الأسر كما انه طلب ان يقبل يدي حيث خشيت من قيامه بالتهام أصابعي.



كما كشف المصري كواليس تدريباته قبل حرب أكتوبر على استخدام الصواريخ لاصطياد اهداف العدو من الدبابات، ويحكي لحظات اللحظات الصعبة بعد نكسة 67 والأيام العصيبة التي عاشتها مصر وكيف استطاع الجيش المصري رد كرامة لكل المصريين في حربي الاستنزاف وأكتوبر.

كما تطرق المصري خلال اللقاء إلى تفاصيل المقابلة مع العقيد الإسرائيلي عساف ياجوري، قائد اللواء 109 في جيش العدو الإسرائيلي، والذي تم آسره في حرب اكتوبر 1973، مضيفا: "أول ما شافني إداني التحية العسكرية ودي عظمة مصر".

وقال صائد الدبابات في الحلقة: "كنا 4 بنشرب في غطا زمزمية، الشباب دلوقتي عايز قدوة حية، شبعنا كلام".



جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة كل يوم جمعة في الثامنة مساء ، واختص البرنامج هذا الشهر باستقبال ضيوف من صانعي النصر في حرب اكتوبر المجيدة في عدة حلقات متتالية على مدار شهر اكتوبر.