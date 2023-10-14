جيش الاحتلال يقصف أهدافًا لحزب الله في لبنان .. تفاصيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان عاجل له منذ قليل، أنه شن هجومًا على هدف تابع لحزب الله في جنوب لبنان، وذلك ردا على إطلاق صواريخ من نفس المنطقة.

وأمس الجمعة، أكد نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله جاهزيتهم التامة للتحرك ضد إسرائيل حين يلزم الأمر، مضيفا أن الحزب لن يتأثر بالمطالب الدولية بعدم تدخله بتطورات عملية "طوفان الأقصى" العسكرية التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية، بالتزامن مع تجدد التوتر في المناطق الحدودية في جنوب لبنان.

وأوضح قاسم أن حزب الله يعرف واجباته تجاه القضية الفلسطينية، وسيساهم في مواجهة إسرائيل وفقا لخطته الخاصة.

وأتى حديث قاسم خلال مظاهرة دعا إليها حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت تضامنا مع الفلسطينيين بعد الحرب الانتقامية التي شنتها إسرائيل على غزة.

وتشهد المنطقة الحدودية في لبنان تصعيدا منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر الجاري حينما توغل مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في مناطق إسرائيلية، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ باتجاه إسرائيل، وردّت إسرائيل بشن غارات مكثفة على قطاع غزة.