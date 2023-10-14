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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

متحف الطفل ينظم احتفالية باليوم العالمي للفتاة.. اليوم

صدى البلد

ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل" في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم احتفالية باليوم العالمى للفتاة الذى يهدف إلى حماية حقوق الفتيات فى جميع مناحى الحياة "التعليم، التغذية، الرعاية الصحية والطبية".

وقال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المتحف إن الدولة مكنت الفتاة والمرأة المصرية من الوصول الى أهدافها، حيث حظيت المرأة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية بالعديد من الحقوق والمكتسبات، وأصبحت تشكل عنصر هاما فى المجتمع، ولها دور فى كافة الأحداث، ومكانتها فى مقدمة الصفوف .

ويشمل الاحتفال العديد من الفعاليات التي تستهدف الفتيات وأسرهم حيث تتنوع لتشمل ورش فنون تشكيلية  لتعليم الطباعة بالاستنسل وأشكال فنية بالفوم، وورشة للرسم الحر وآخري  للرسم علي الوجوه وبالتوازي مع الورش تقدم الدكتورة سهير صفوت أستاذ  علم الاجتماع بجامعة عين شمس محاضرة بعنوان   "التربية الايجابية"  يعقبها حوار  ثقافي بعنوان   "التخطيط لمستقبل صانعة السعادة"

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 وفى ختام اليوم تقدم فرقة "كذا لون" عرضا فنيا لمسرح العرائس والأراجوز وفقرات بوجى وطمطم والنحلة الكسولة وفقرة  "علمونا فى مدرستنا" إلي جانب عدد من المسابقات التفاعلية.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً  باعتبار الحادي عشر من أكتوبر من كل عام اليوم الدولي للفتاة، وذلك للاعتراف بحقوق الفتيات وبالتحديات الفريدة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم، ويهدف إلى تركيز الاهتمام على الحاجة إلى التصدي للتحديات التي تواجهها الفتيات وتعزيز تمكين الفتيات وإقرار حقوق الإنسان المكفولة لهن.

متحف الطفل التربية الإيجابية المرأة المصرية مركز الطفل للحضارة والإبداع مركز الطفل للحضاره اليوم العالمي للفتاه

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