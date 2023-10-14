هاتف مثالي بإمكانيات عالية.. سعر ومواصفات موبايل جوجل الجديد Pixel 8

كشفت شركة جوجل النقاب، عن هواتفها الذكية الجديدة Google Pixel 8 وGoogle Pixel 8 Pro، خلال الأسبوع الماضي، واليوم، أتاحت عملاقة التقنية الأمريكية، هاتف Google Pixel 8 للبيع في الأسواق بشكل رسمي، إليك أهم مواصفاته وميزاته وسعره.

زودت جوجل هاتف Google Pixel 8، ببعض الترقيات الخاصة بالكاميرا بالإضافة إلى تزويده بإمكانيات الذكاء الاصطناعي، كما يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج جوجل الجديد Google Tensor G3.

أعلى المواصفات بهاتف جوجل Google Pixel 8

التصميم:

يتميز هاتف جوجل الجديد Google Pixel 8 بتصميم مشابه لإصدارات الشركة السابقة، ومع ذلك، هناك تغييرات طفيفة، حيث يتميز طراز Google Pixel 8 بحواف أكثر انحناءا وهيكل الجهاز أصغر قليلا بالمقارنة مع إصدار الشركة السابق Pixel 7، يحتوي الهاتف على هيكل من الزجاج والألومنيوم ويأتي بثلاثة ألوان هي الوردي والأخضر الفاتح والأسود.

Google Pixel 8

الشاشة:

يأتي هاتف Google Pixel 8 بشاشة من نوع Actua بقياس6.2 بوصة تدعم معدل تحديث 120 هرتز، يوفر الهاتف 2000 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع مع طبقة حماية مصنوع من زجاج Gorilla Glass Victus، تتمتع الشاشة “بوضوح حقيقي وهي أكثر سطوعا بنسبة 42 % من شاشة Pixel 7”.

Google Pixel 8

المعالج:

يتم تشغيل هاتف جوجل بيكسل 8، بواسطة معالج Google من الجيل التالي، المسمي Tensor G3، والمطور بدقة تصنيع 4 نانومتر.

الكاميرا:

يعد Google Pixel 8 بتحديثات كبيرة فيما يتعلق بالكاميرا، حيث يحتوي الهاتف على إعداد كاميرا ثلاثية مع كاميرا رئيسية Octa-PD بدقة 50 ميجابكسل وتقريب رقمي Super-Res 8x ومستشعر 12 ميجابكسل يدعم ميزة التركيز التلقائي وقدرات الماكرو، يوجد في الأمام كاميرا بدقة 10.5 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

Google Pixel 8

البطارية:

يحتوي هاتف Pixel 8 الجديد على بطارية تبلغ سعتها 4575 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 27 وات، كما أضافت جوجل أيضا دعما للشحن اللاسلكي بقدرة 18 وات، بدون شاحن مضمن في حزمة البيع بالتجزئة.

Google Pixel 8

مميزات هاتف جوجل Google Pixel 8

1. ميزة أفضل لالتقاط الصور: من أجل مساعدة المستخدمين على التقاط أفضل الصور الجماعية، قدمت جوجل ميزة أفضل التقاط، ستساعدك هذه الميزة على إنشاء صورة ممزوجة من سلسلة من الصور، ويستخدم التطبيق المسمي Best Take الصور التي التقطتها للحصول على صور واضحة.

2. المحرر السحري وممحاة الصوت السحرية: سيساعدك المحرر السحري في إعادة تحديد موضع الموضوعات وتغيير حجمها في الصورة بينما تساعدك ممحاة الصوت السحرية في تقليل الأصوات المشتتة للانتباه في مقطع الفيديو التي التقطها عبر الهاتف، وقالت جوجل: “تستخدم هذه القدرة الصوتية الحسابية الأولى من نوعها نماذج متقدمة للتعلم الآلي لفرز الأصوات إلى طبقات متميزة حتى تتمكن من التحكم في مستوياتها”.

3. 7 سنوات من دعم البرامج: لأول مرة، توفر جوجل 7 سنوات من دعم البرامج لجهازي Pixel 8 وPixel 8 Pro، بما في ذلك ترقيات نظام التشغيل وتحديثات الأمان والميزات المنتظمة، وتأتي هواتف Google Pixel 8 الجديدة مزودة بشبكة VPN مجانية من Google One، كما حصلت تشكيلة Pixel 8 الجديدة أيضا على تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار.

سعر Google Pixel 8

يتوفر هاتف Pixel 8 بخيارين للتخزين هما: 128 جيجابايت و256 جيجابايت، تبلغ تكلفة المتغير بسعة 128 جيجابايت في الهند، حوالى 75999 روبية (أي ما يعادل 28.162 جنيه مصري)، بينما يتوفر متغير 256 جيجابايت مقابل سعر 82999 روبية (أي ما يعادل 30.750 جنيه مصري).