برلماني: إسرائيل لن تستطيع التعايش الآمن في المنطقة بدون حل عادل للقضية الفلسطينية

قال النائب علاء عصام، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق في أرضه، وهذا ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدفاعه عن حقوق الشعب الفلسطيني إلى آخر مدى، ولكن في سعى قوى لوجود حل سلمى يتوافق عليه الجميع، وهو أن يكون هناك دولتين عاصمتها على حدود 67 عاصمتها القدس الشرقي وعودة اللاجئين.

وأضاف "عصام" فى تصريح لـ"صدى البلد، قائلا: لن نسمح بنزوح أهلنا في فلسطين إلى سيناء، لأننا نريد أن يكون هناك فلسطين، وستظل أرض فلسطين"، مضيفا أن مصر تستقبل 9 مليون ضيف من مختلف الدول سوريا والعراق واليمن وليبيا والسودان، وتقوم مصر باحتضانهم، لكن القضية الرئيسية التي تتعلق بفلسطين هو الحفاظ على هذه الأرض .

وأضاف عضو لجنة العلاقات الخارجية أن القضية الفلسطينية تعد درع الأمة، مشيرا إلى أن تحقيق الأمن والسلام وعودة الحق الفلسطيني يساهم في تحقيق السلام في كافة المنطقة العربية.

وأوضح أن إسرائيل كيان صهيوني محتل، وتعد أخر دولة احتلال عسكري على الأرض، ففكرة حدوث سلام بين الطرفين فهو مكسب للإسرائيل، ولكن مع استمرارها في هذا العند يعمق الازمة ويساهم في تدهور الوضع في إسرائيل، لأنها غير قادرة على أن تنموا وسط هذه الشعوب العربية بدون حل سلمى للقضية الفلسطينية .