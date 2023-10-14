رفعت فياض: أبومازن أكد لوزير خارجية أمريكا الرفض القاطع لمخطط التهجير من غزة

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وباقي زعماء العرب يروا أن هناك نوع من التكاتف والتكتل من قبل الغرب مع إسرائيل، ومستندين على واقعة حدثت وهي قتل المدنيين ولكن حدث ذلك من الفلسطينين نتيجة الضغط والاحتلال.

ووجه فياض خلال لقائه ببرنامج “صباح البلد” المذاع على فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي بضرورة حل القضية الفلسطينية، مؤكدا أن هذه القضية لن تنتهي طالما هناك محتل لهذه الأرض.

الرفض القاطع لعملية تهجير الفلسطينين من غزة

وتابع الكاتب الصحفي: من هنا جاءت تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس في حدود الموقف الذي يجب ان يتقبله العالم، مضيفا ان الدول العربية جميعها غير موافقة تماما على عملية التهجير القصري وهذا معناه تفريغ القضية الفلسطينية، وحاولت إسرائيل من ذي قبل التهجير قصرا للفلسطينين في القدس ولكنهم اوجدوا في وسط الضفة الغربية المستوطنات.