فلسطين.. غارات إسرائيلية في بيت لاهيا وخانيونس ورفح

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن طائرات الاحتلال دمرت منزلاً لعائلة دواس على رؤوس ساكنيه في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأشارت وزارة الداخلية الي وقوع عدد من الشهداء والإصابات تحت الأنقاض نتيجة الغارة الإسرائيلية.

وبينت الوزارة أن طواقم الدفاع المدني والإسعاف تعمل على إخلاء المصابين والشهداء.

كما أشارت وزارة الداخلية الي ان طائرات الاحتلال دمرت منزلاً لعائلة الأغا على رؤوس ساكنيه في مدينة خانيونس ووجود عدد كبير من الشهداء والإصابات تحت الأنقاض، وتعمل طواقم الدفاع المدني والإسعاف على إنقاذهم



كما قصفت قوات الاحتلال محافظة رفح جنوبي قطاع غزة وكذلك وسط محافظة خان يونس.