رد رسمي.. إيران تكشف حقيقة الحكم بجلد كريستيانو رونالدو

أصدرت السفارة الإيرانية في إسبانيا، بيانا حول شائعة صدور حكم بجلد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي.



كانت تقارير صحفية، قد ذكرت خلال الساعات الماضية، صدور حكم قضائي إيراني بجلد رونالدو 99 جلدة للقاءه بالرسامة الإيرانية المصابة بالشلل، ومعانقته للرسامة، إذ يمانع القانون في إيران ملامسة أي شخص لأي سيدة سوى زوجها، وهو ما يعد "زنا".



وقالت السفارة في بيان رسمي: "ننفي بشدة صدور أي حكم قضائي ضد أي رياضي دولي في إيران، ومما يثير القلق أن نشر مثل هذه الأخبار التي لا أساس لها من الصحة يمكن أن يلقي بظلاله على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد الأمة الفلسطينية المضطهدة".



وأضاف البيان: "تجدر الإشارة إلى أن كريستيانو رونالدو سافر إلى إيران يومي 18 و19 سبتمبر للعب في مباراة رسمية لكرة القدم، ولاقى استقبالا حسنا من قبل الشعب والسلطات، كما حظي لقاءه الصادق والإنساني مع فاطمة حمامي بإشادة وإعجاب الشعب والسلطات الرياضية في البلاد".



حقيقة اعتزال رونالدو



في سياق آخر، كشف كريستيانو رونالدو موقفه من الاعتزال الدولي خلال الفترة المقبلة في ظل تقدمه في العمر.



وقال رونالدو، في تصريحات أبرزها فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس": "آمل أن أكون في يورو 2024 لأنه لا يزال هناك الكثير من الوقت المتبقي، آمل ألا أعاني من أي مشكلة أو إصابة، وآمل أن ألعب".



وأضاف: "لقد غادرت البرتغال مبكراً، لكنها ستظل منزلي دائماً. إنهم يدعمونني في كل ملعب في البرتغال".



وتابع: "أنا لا أفكر في المستقبل، أفكر في المدى القصير وأحاول دائمًا الاستمتاع باللحظة".

وختم:" أحب اللعب للمنتخب الوطني. لعبنا بشكل جيد وتأهلنا لأن لدينا فريق ممتاز ومدرب ممتاز مثل مارتينيز".

يذكر أن منتخب البرتغال تأهل رسميا إلى يورو 2024، عقب الفوز على سلوفاكيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات.