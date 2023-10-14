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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد اليوم السبت 14-10-2023

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

يقدم موقع “ صدي البلد” تقريرا حول أسعار حديد التسليح اليوم 14 اكتوبر 2023، وتتفاوت أسعار الحديد اليوم من منطقة لأخرى، بحسب تكلفة النقل وهامش أرباح التاجر والموزع، وبحسب الشركات المصنِّعة والأسعار المعلنة تسليم أرض مصنع، كما تشهد فروقًا سعرية كبيرة وغير منضبطة لدى بعض التجار والموزعين.

 

متوسط سعر الحديد

حديد المصريين 32050 جنيهًا.

حديد عز 32135 جنيهًا.

حديد بشاي 33000 جنيه.

حديد المراكبي 28500 جنيه.

حديد الجارحي 32500 جنيهًا.

السويس للصلب 32050 جنيهًا.

 

 

بداية صناعة الحديد والصلب 

وبدأت هذه الصناعة في مصر في الأربعينات من خلال عدد من الشركات الخاصة بهدف استغلال الخردة من مخلفات الحرب العالمية الثانية من خلال صهرها بأفران تعمل بالوقود السائل ثم صبها يدويا في قوالب ودرفلتها إلى حديد تسليح وكان يتم ذلك في “الشركات التالية ” الدلتا والأهلية والنحاس".

 

وشهدت الأفران تطويرا متلاحقا، وفي نهاية الخمسينات أُنشئ بحلوان أول مصنع متكامل باستخدام تكنولوجيا الأفران العالية، وفي بداية الثمانينات أسست شركة أخرى بالدخيلة بالإسكندرية بالتعاون مع اليابان  والاعتماد على تكنولوجيا جديدة لإنتاج الصلب من نوعيات عالية الجودة من خامات الحديد الاستخراجية المستوردة وباستخدام الغاز الطبيعي ( بدلا من الفحم ) وتحويلها إلى حديد اسفنجي، ولقد  اتجه العديد من المستثمرين إلى اقتحام صناعة الصلب بدأ من مشروعات الدرفلة باستخدام عروق مستوردة ثم التطور بإضافة وحدات صهر وشركات لإنتاج العروق وإنتاج ودرفلة المسطحات سواء للسوق المحلي أو للتصدير.

 

أنواع لشركات حديد التسليح 

 

1- شركات متكاملة وتنتج من الخامات الاستخراجية وحتى المنتج النهائي  وأبرزها  شركة عز الدخيله بالإسكندرية التي تعتمد على خامات مستوردة ذات مواصفات عالية وتنتج كافة أشكال ومواصفات حديد التسليح

2 - شركات نصف متكاملة وتنتج المنتج النهائي من صهر الخردة أو الحديد الأسفنجي وهذه الشركات تعتمد على ما يتاح من خردة صلب محلية واستيراد خردة الصلب حديد إسفنجي من الخارج. 

3 - مصانع الدرفلة والتي تقوم بشراء عروق الصلب من مصدر محلي أو مستورد ودرفلتها إلى حديد التسليح.

 

متوسط سعر الحديد حديد المصريين حديد عز أسعار حديد بشاي السويس للصلب

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