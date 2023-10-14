آلاف المتظاهرين يتوافدون إلى لندن دعمًا لفلسطين.. فيديو

توافد الآلاف في العاصمة البريطانية لندن، إلى مظاهرة ضخمة دعمًا لفلسطين وتضامناً مع غزة، بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وتجري احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بما في ذلك لندن ومانشستر.

وفي لندن، تجمع آلاف الأشخاص خارج مبنى الإذاعة الجديد لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وتم نشر أكثر من 1000 ضابط شرطة.

وحذرت الشرطة، من أن أي شخص يظهر الدعم للمقاومة الفلسطينية، أو ينحرف عن الطريق، قد يواجه الاعتقال.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من عملية المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل "طوفان الأقصى".