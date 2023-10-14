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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تطالب الصين باستخدام نفوذها لوقف الحرب الإسرائيلية ..وبكين: عليكم لعب دور المسئول

صدى البلد

أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أكد لنظيره الصيني وانج يي أهمية استخدام بكين لنفوذها في الشرق الأوسط لوقف تمدد الصراع الدائر بين إسرائيل والفلسطينيين.

 

ودعت الصين، اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية إلى "لعب دور مسؤول" في الحرب بين إسرائيل وغزة. 

 

وحسب وكالة "رويترز"، ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية أن وزير الخارجية الصيني وانج يي تحدث مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن هاتفيا اليوم السبت بشأن الأزمة في إسرائيل وغزة.

 

وجاء في البيان أن "الصين تدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت ممكن"، محذرا من أن "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يتصاعد ويخاطر بالخروج عن نطاق السيطرة".

 

وقال وانج لبلينكن إن "الصين تعارض كل الأعمال التي تضر بالمدنيين وتدين الممارسات التي تنتهك القانون الدولي".

 

وذكر البيان أن الجانبين تطرقا أيضا إلى العلاقات الأمريكية الصينية التي قال وانج إنها تظهر علامات استقرار.

البيت الأبيض والفلسطينيين إسرائيل بكين

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