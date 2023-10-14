بعد عملية تسلل من لبنان.. جيش الاحتلال يطالب سكان المستوطنات بالاحتماء

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، عن إصدار أوامر لسكان 4 قرى شمال الكيان الصهيوني بالاحتماء؛ بعد أنباء عن تسلل من لبنان.

وطلب جيش الاحتلال من سكان المستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية بالبقاء في الملاجئ، مع اشتباك مع خلية حاولت التسلل إلى الكيا الصهيوني .

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن، اليوم السبت، عن ضرب مصدر لإطلاق الصواريخ من لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي على تطبيق تليغرام: 'تم تحديد عدة عمليات إطلاق من لبنان باتجاه منطقة هار دوف... ويقوم جنود الجيش الإسرائيلي حاليًا بضرب مصدر عمليات الإطلاق'.