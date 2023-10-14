بعد متحف اللوفر .. إغلاق قصر فرساي بفرنسا لتهديد أمني

أعلنت السلطات في فرنسا، اليوم السبت، إغلاق قصر فرساي وحدائقه بعد إنذار بوجود قنبلة، وذلك بعد إغلاق متحف اللوفر.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، ذكرت مصادر في الشرطة الفرنسية لوكالة فرانس برس أنه تم إخلاء قصر فرساي اليوم السبت بعد تهديد بوجود قنبلة.

وقال مصدر مطلع للوكالة، إن التحذير جاء عبر رسالة مجهولة على الإنترنت، مضيفا أن القصر سيكون مغلقا على الأقل لبقية اليوم.

وكانت وكالة فرانس برس ذكرت اليوم السبت، أنه تم إخلاء متحف اللوفر في العاصمة باريس "لأسباب أمنية".

ورفعت فرنسا مستوى التأهب إلى أعلى مستوى الجمعة، بعد هجوم في مدرسة في شمال شرق البلاد أدى إلى مقتل أستاذ وإصابة شخصين بجروح بالغة، بحسب ما أفاد مكتب رئيسة الوزراء إليزابيت بورن.