أول تعليق من مطرب المهرجانات على قدورة بعد اعتزاله الفن

شارك مطرب المهرجانات علي قدورة متابعيه مقطع فيديو؛ وضح من خلاله أنه من المقرر أن يستبدل الأغاني بأدعية وقرآن بعد اعتزاله الفن نهائيًا، مؤكدًا أنه سيبدأ من مرحلة الصفر مرة أخرى متمنيًا أن تكون بداية موافقة له.

ونشر علي قدورة مقطع الفيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تيك توك، وجاء فيه: الدنيا مخلصتش على الأغاني، ولا بقول حلال ولا حرام، ولكن هي خطوة أنا حبيت آخدها والحمد لله اخدتها.

وأشار علي قدورة إلى أنه حذف جميع الأغاني الخاصة به عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، معلقًا: حذفت كل الصور على الرغم من إنها مجرد صور على الفيس بوك وعلى إنستجرام، وكل الأغاني بتاعتي اللي على اليوتيوب الخاص بيا وكل الفيديوهات اللي كانت على التيك توك وإن شاء الله هبدلها بأدعية وقرآن، وربنا يوفقني.

وكان علي قدورة، قد أعلن اعتزاله الفن نهائيا، مؤكدًا أنه سيبدأ من مرحلة الصفر مرة أخرى.

اعتزال علي قدورة



ونشر علي قدورة صورة له من أمام الكعبة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، وكتب: السلام عليكم في يوم جمعة مبارك.. أنا علي عبد القادر السيد، الشهير بـ علي قدورة، كنت مغني قبل النهاردة، في حاجة حصلتلي مش عارف إيه هي بس الحاجة دي هي اللي بتخليني أتكلم دلوقتي.

وأضاف علي قدورة، أنه بريء من جميع الأغاني التي قدمها منذ بداية مشواره الفني، قائلًا:، أنا بريء من كل عمل أو مزيكا عملتها في حياتي وبعلن اعتزالي مجال الأغاني لحد ما يفتكرني ربنا، ويا رب سامحني على أي حاجة أنا عملتها في حياتي أو أي حاجة صدرت مني.