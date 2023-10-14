موقف رجولي| العالم يحيي مصر على رفضها خروج الأجانب من معبر رفح.. ومتابعون: "عبور المساعدات أولوية"

مصر ترفض خروج الرعايا الأجانب من معبر رفح.. صرحت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية من قطاع غزة؛ أن مصر رفضت السماح للرعايا الأجانب المرور من معبر رفح البري، وقال شهود عيان أن الرعايا الأمريكيين انتظروا عدة ساعات أمام المعبر.

وظل الرعايا الأجانب ينتظرون دون استجابة من قبل السلطات المصرية ليغادروا من حيث اتوا، ورفضت السطات المصرية أن يكون المعبر مخصصًا لعبور الأجانب فقط؛ وأكدت المصادر أن الموقف المصري واضح، وهو اشتراط تسهيل وصول وعبور المساعدات لقطاع غزة.

هاشتاج معبر رفح يتصدر تريند إكس

وتداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا هاشتاج "معبر رفح" عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا، وتصدر هاشتاج "معبر رفح" قائمة تريند الأكثر تداولًا عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

وعلق رواد السوشيال ميديا علي موقف مصر لعدم السماح للرعايا الأجانب المرور من معبر رفح البري، وأشاد رواد السوشيال ميديا بالموقف المصري ورفضهم أن يكون المعبر مخصصًا لعبور الأجانب فقط، واشتراط تسهيل وصول وعبور المساعدات لقطاع غزة.

وجاءت التغريدات من قبل رواد السوشيال ميديا، كالاتي:

رواد السوشيال ميديا تشيد بالموقف المصري

رواد السوشيال ميديا تشيد بالموقف المصري

رواد السوشيال ميديا تشيد بالموقف المصري

رواد السوشيال ميديا يشيدون بالموقف المصري

كما دشن رواد السوشيال ميديا هاشتاجي "الموقف المصري"، و"السيسي زعيم الشرق الأوسط"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتصدر الهاشتاجين قائمة التريند بموقع التواصل الاجتماعي "إكس".

وأشاد رواد السوشيال ميديا بالموقف المصري تجاه رفض عبور الرعايا الأجانب من معبر رفح، واشتراط العبور بدخول مساعدات غزة، كما أشادوا بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي مع حرب فلسطين ودعواته المستمرة وجهوده لوقف التصعيدات، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا، كالاتي:

رواد السوشيال ميديا تشيد بالموقف المصري

رواد السوشيال ميديا تشيد بالموقف المصري

رواد السوشيال ميديا تشيد بالموقف المصري

رواد السوشيال ميديا تشيد بالموقف المصري

رواد السوشيال ميديا تشيد بالموقف المصري

مصطفي بكري يعلق علي رفض مصر خروج الرعايا الأمريكيين من رفح

وعلق الإعلامي مصطفي بكري علي موقف مصر من خروج الرعايا الأجانب من معبر رفح، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، وأشاد مصطفي بكري بقرار رفض مصر أن يكون المعبر مخصصًا لعبور الأجانب فقط، واشتراط تسهيل وصول وعبور المساعدات لقطاع غزة.

وكتب مصطفي بكري في تغريدة له: "الموقف المصري برفض عبور الأمريكيين وبقية الأجانب من معبر رفح، هو موقف ينطبق علي الجميع، إسرائيل وبدعم أمريكي - غربي، ترفض وصول المساعدات المصريه والعربيه إلي أهلنا المحاصرين في غزة".

وتابع مصطفي بكري، كاتبًا: "أقل رد علي ذلك هو منع الجميع من العبور إلي داخل الحدود المصرية. تحية إلي الموقف المصري الذي نتمني أن يتصاعد في مواجهة حلف حرب الإبادة التي تشن ضد شعبنا الفلسطيني الصامد".

برلماني: ربط خروج الأجانب بإدخال المساعدات لغزة يؤكد أولوية القضية الفلسطينية لمصر

وعلق النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، على رفض الدولة السماح للرعايا الأجانب المرور من معبر رفح البري، مع وضع شروط لهذا الامر، منوهًا ان الدولة المصرية بقيادتها السياسية تعتبر القضية الفلسطينية من القضايا المهمة والرئيسة فى سياستها الخارجية.

ونوه البلشي في تصريحات لـ صدى البلد، أن القيادة السياسية أكدت موقفها الثابت والراسخ فى دعم حقوق الشعب الفلسطينى، وهو ما ظهر جليًا اليوم وفقا لما اعلنته السلطات المصرية بشأن رفض أن يكون المعبر مخصصًا لعبور الأجانب فقط، وهو ما يؤكد وضوح الموقف المصري في هذا الامر بشان اشتراط تسهيل وصول وعبور المساعدات لقطاع غزة.

وأكمل عضو الشيوخ أن موقف مصر مع الرعايا الأجانب والاشتراط بتسهيل وصول وعبور المساعدات لقطاع غزة، يأتي استمرارا لدور مصر في الدفاع عن القضية الفلسطينية من منطلق عقيدتها الراسخة وإيمانها العميق بضرورة الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في إقامة وطنه المستقل.

وزير الإعلام الفلسطيني السابق يشيد بموقف مصر في إحباط تهجير أهالي غزة

وأشاد الدكتور نبيل عمرو، وزير الإعلام الفلسطيني السابق، بموقف مصر القوي في إحباط فكرة تهجير سكان قطاع غزة إلى الخارج، مؤكدًا أن مصر اتخذت موقفًا جعل الإسرائيليين يتراجعون ربما حتى إشعار آخر.

وقال وزير الإعلام الفلسطيني السابق، في تصريحات تليفزيونية: "في اليوم الأول من الحرب دعا الاحتلال الإسرائيلي إلى التوجه لمعبر رفح، وهذا يعني بداية مخيمات فلسطينية خارج الوطن الفلسطيني"، وأوضح أن التهجير انتقل من مصر وربما إلى الأردن، لو استطاع الإسرائيليون ذلك، إلى تهجير داخل القطاع.

مؤكدًا أن هذا الأمر مأساة إنسانية، لأن التهجير داخل القطاع يعني نقل الفلسطينيين من بيوتهم، التي فيها الحد الأدنى لمقومات الحياة، إلى العراء، بحيث يموت الأطفال.

المساعدات تصل مطار العريش

واستمر مطار العريش على مدار اليومين الماضيين، في استقبال المساعدات من دول العالم، الذي تمَّ تحديده من جانب مصر لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة، وذلك تخفيفاً عن الشعب الفلسطيني واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، وذلك بعد دعوي من مصر، عبر بيانات وزارة الخارجية، وتصريحات المسئولية، المجتمع الدولي، والمنظمات الاقليمية الراغبة في تقديم المساعدات المصرية الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني.

وحملت مصر على عاتقها مسئولية إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى سكان قطاع غزة، والذي يتعرض للقصف منذ 7 أكتوبر الجاري، تزامنا مع عملية طوفان الأقصى، فيما لم يفرق قصف قوات الاحتلال بين منشآت عسكرية ومدنية في عملية تهجير واضحة لسكان القطاع ظهرت أدلتها بعدما طالب الاحتلال أكثر من مرة المواطنين الفلسطينين بالاتجاه جنوبا أو اللجوء إلى مصر.

وأكدت مصر أن المسئولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية، تحتم على أصحاب الضمائر الحية في كل بقاع العالم، أن تبادر بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن، مؤكدة أن مصر وبخلاف ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة لا تمت للواقع بصلة، أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مفتوح للعمل ولم يتم إغلاقه في أية مرحلة منذ بدء الأزمة الراهنة، إلا أن تعرض مرافقه الأساسية على الجانب الفلسطيني للتدمير نتيجة القصف الإسرائيلي المتكرر، يحول دون انتظام عمله بشكل طبيعي.

وطالبت مصر إسرائيل بتجنب استهداف الجانب الفلسطيني من المعبر كي تنجح جهود الترميم والإصلاح بشكل يؤهله للعمل كمعبر وشريان للحياة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

وشددت مصر في بيانها على هذه النقاط والرسائل العاجلة:

* مصر تدعو جميع المنظمات والجهات الدولية إلى تقديم مساعدات للشعب الفلسطيني.

* مصر تخصص مطار العريش الدولي لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية لفلسطين.

* مصر تؤكد أن معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة لم يتم إغلاقه في أي مرحلة منذ بداية الأزمة الراهنة.

* مصر تؤكد أن تعرض مرافق معبر في الجانب الفلسطيني تسبب في عطل انتظام العمل به.

* مصر تطالب إسرائيل بتجنب قصف الجانب الفلسطيني من معبر رفح ليعود للعمل بشكل طبيعي.