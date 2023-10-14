الجامعة العربية: حل الدولتين هو الحل الوحيد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن ما يحدث في غزة هو جرائم حرب من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حل الدولتين هو الحل الوحيد للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.

واستكمل زكي، خلال لقاء خاص على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن «هناك دول وجهات عديدة تساعد السلطة الفلسطينية، ولا حقيقة لتجميد الدعم الأوروبي، وأي تحرك يهدف لتفعيل الدعم الإنساني ووقف إطلاق النار في غزة مرحب به».

الولايات المتحدة

وأوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي لديها قدرة الضغط على إسرائيل، إننا نهدف لعملية تعبئة للموقف السياسي الداعم للقضية الفلسطينية.

وتابع: "المطلوب الآن هو التركيز على الوضع الإنساني في غزة، ووقف فوري لإطلاق النار".