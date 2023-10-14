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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"سكن لكل المصريين 3".. طرح وحدات كاملة التشطيب جاهزة للتسليم الفوري

سكن لكل المصريين
سكن لكل المصريين 3

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، نتيجة التقديم في شقق "سكن لكل المصريين 3"، والإجراءات الخاصة بكل العملاء المتقدمين في هذا المشروع للحصول على شقة سواء داخل الأولوية أو خارجها.

طرح وحدات كاملة التشطيب جاهزة للتسليم الفوري

وشهد هذا الإعلان طرح وحدات كاملة التشطيب جاهزة للتسليم الفوري، وأخرى للتسليم خلال 18 شهرًا، بالإضافة إلى الانتهاء من تحديد أولوياتهم.

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غدا بدء سداد القسط الأول

وتم تحديد يوم الأحد الموافق 15 أكتوبر الجاري لبدء سداد القسط الأول من الأقساط ربع السنوية للعملاء ممن هم داخل الأولوية بالمشروعات التي سيتم تسليمها خلال 18 شهرًا، وذلك بكل من مدن "أكتوبر الجديدة، ودمنهور"، وذلك وفقا للمبالغ وشروط السداد المحددة بكراسة شروط الإعلان.

وبلغ إجمالي عدد العملاء المتقدمين بـ "سكن لكل المصريين 3" ما يقرب من 170 ألف عميلًا على 66 مدينة/ مركزا على مستوى 24 محافظة. وتم فرز طلبات العملاء بالمشروعات التي تبين وجود أولويات بها وتم التعامل على تظلمات العملاء غير المنطبق عليهم الشروط لتسفر كل من نتائج الفرز والتظلمات عن عدد 141825 عميلًا منطبقا عليهم شروط الإعلان، وعدد 23167 عميلاً غير منطبق عليهم الشروط. أما المشروعات التي تبين عدم وجود أولويات عليها فقد بلغ عدد المتقدمين عليها 5330 عميلًا متقدمين على 43 مشروعا تم بالفعل التعامل على طلباتهم وإرسالها لشركات الاستعلام الميداني وجار إنهاء إجراءات التخصيص والتعاقد للمقبول منهم.

طرح إعلان تكميلي بشروط جديدة للعملاء

ومن المقرر طرح إعلان تكميلي بشروط جديدة للعملاء ممن هم خارج الأولوية بالمشروعات (تسليم خلال 18 شهرًا) يتضمن عددا إضافيا من الوحدات السكنية التي سيتم بناؤها استجابة لطلبات الآلاف من المواطنين الراغبين في الاستفادة من فرصة الحصول على الوحدات السكنية المقدمة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين". وبمراجعة بيانات المتقدمين على الوحدات السكنية تسليم خلال 18 شهرا والبالغ عددهم 101802 عميل، فقد تبين وجود أولوية بمدينتي "أكتوبر الجديدة ودمنهور".
وبلغ إجمالي المتقدمين على مدينة أكتوبر الجديدة (غرب المطار) 98299 عميلًا مقسمين إلى عدد 87592 عميلًا منطبقا عليهم الشروط (مقابل 12000 وحدة سكنية جار تنفيذها) وعدد 10707 عملاء غير منطبق عليهم الشروط.
أما مدينة دمنهور، فبلغ إجمالي المتقدمين عليها 3311 عميلًا مقسمين إلى عدد 2556 عميلًا منطبقا عليهم الشروط (مقابل 184 وحدة سكنية جار تنفيذها) وعدد 755 عميلًا غير منطبق عليهم الشروط.

وبالنسبة لمدينة العياط ، فقد بلغ إجمالي المتقدمين عليها بكل من محوري المنخفض والمتوسط 192 عميلًا مقسمين إلى 92 عميلًا منطبقا عليهم الشروط و100 عميل غير منطبق عليهم الشروط علما بأنه سيتم توفير وحدات سكنية لكل المتقدمين عليها.
وتم خلال الـ 48 ساعة الماضية إرسال رسائل نصية SMS للعملاء ممن هم داخل الأولوية بكل من مدينتي أكتوبر الجديدة ودمنهور للبدء في سداد الأقساط ربع السنوية ابتداءً من الأحد 15 أكتوبر. كما تم إرسال رسائل نصية SMS للعملاء ممن هم خارج الأولوية بالمدينتين حتى يتمكنوا من التقديم على الإعلان التكميلي المخطط طرحه خلال الفترة القادمة حال رغبتهم في ذلك.

والطرح الجديد سيكون بأسعار وشروط جديدة، ومن المتوقع أن يكون خلال الشهرين المقبلين، حيث سيتم طرح أكثر من 85 ألف وحدة سكنية.

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