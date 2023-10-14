قصواء الخلالي: فلسطين هي القضية الأولى للأمة العربية

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إن القضية الفلسطينية هي القضية الأم للأمة العربية، لكنها كانت دائما ومنذ بدايتها وحتى الآن هي القضية الإنسانية الأولى لمصر، وقضية المصريين قيادة وحكومة وشعبا.

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، أن هناك الكثير من الأحداث والانتهاكات التي يواجهها الشعب الفلسطيني من تدليس للقضية الفلسطينية.

من ناحية أخرى، قالت الإعلامية قصواء الخلالي إنها عادت إلى تقديم البرنامج بعد إجازة، لافتة أنها تقدم البرنامج منذ 3 سنوات على قناة CBC، معبرة عن سعادتها بوجودها كفرد ضمن أفراد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية العملاقة.

وأكدت أن البرنامج سيحرص على عدم تتبع «توافه الأمور» أي الأمور التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف بعض الأمور الصغائر، ولكن البرنامج سيحرص على تقديم كل ما ينفع الناس.

وأوضحت أننا شاهدنا الفترة الماضية على شاشات الشركة المتحدة تحديثاً وتطوير كبير يحدث في محتوى البرامج، والشاشات تتحدث وتتطور مجددا مواكبة لهذه المرحلة التي يمر بها العالم وليس فقط مصر.