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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اللواء طيار نصر موسى: معركة المنصورة الجوية استمرت 53 دقيقة وكانت معجزة بكل المقاييس

صدى البلد

 أكد  اللواء طيار نصر موسى نائب قائد القوات الجوية الأسبق، أن معركة المنصورة الجوية، من أطول المعارك في التاريخ القديم و الحديث، وأن أي معركة جوية كانت تتم ما بين أثنين أو ثلاثة دقائق، وأقصى شيء كانت 5 دقائق.

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وأضاف نائب قائد القوات الجوية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن معركة المنصورة استمرت لمدة 53 دقيقة، وأن ما حدث كان معجزة على جميع المقاييس.

 

ولفت إلى أن المعركة الجوية التي تمت يوم 14 أكتوبر، جاءت بعد اختراق العدو الإسرائيلي، الحدود الشمالية لمصر، بـ 120 طائرة على مسافات معينة.

وأشار إلى أن دخول 120 طائرة يعني تدمير المطارات المصرية، لآن الطائرات المصرية كانت تسبب مشكلات في العمق الإسرائيلي، ولذلك الهجوم بـ 120 طائرة لتدمير المطارات المصرية.

وأوضح أن الطائرات المصرية بالمنصورة كانت 60 طائرة فقط، ولكن فارق قدرة الطائرات  مختلف تمامًا، فالطائرات التي كانت موجودة في مصر تعمل لوقت قصير بعكس الطائرات الأمريكية، ولذلك كانت هناك خطة بالمناورة، وقبل نفاذ الوقود تهبط الطائرة لـ التمويل في 6 دقائق، ثم تعود، ويكون هناك طائرة تساند الموجودة ويكون هناك تبديل بين الطائرات حتي لا ينفذ وقودها بالهواء.

وكشف أن العدو الإسرائيلي توقع أن عدد الطائرات المصرية 180، ولكن العدد الصحيح كان 60، ولكن الطائرة تنزل لـ المطار أكثر من مرتين وثلاثة، وتعد لـ الاشتباكات، ولذلك العدو الإسرائيلي توقع أن عدد الطائرات أكبر.

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