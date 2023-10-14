مسافة السكة.. مراسل صدى البلد من رفح: قوافل التحالف الوطني محملة بالأدوية

كشف محمد أبو شنب مراسل صدى البلد من معبر رفح البري، تطورات وصول قوافل المساعدات الإنسانية على معبر رفح تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة.

وقال أبو شنب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" القوافل بها كميات كبيرة من الأدوية والملابس والخيم والمستلزمات الطبية".

وأضاف " ترحاب شعبي واسع بوصول قوافل التحالف الوطني على معبر رفح "، مضيفا:" مصر داعمة بشكل كبير إلى الشعب الفلسطيني الشقيق".

وتابع محمد أبو شنب:" القوافل المصرية تحمل شعار مسافة السكة وهذا تأكيد على أن مصر تقدم يد العون لأي دولة عربية في محنة ".

واكمل " مؤسسة حياة كريمة تشارك في قافلة التحالف الوطني ومؤسسة أبو العينين الخيرية تشارك في قوافل التحالف الوطني ".

ولفت محمد أبو شنب:" تواجد أمني مكثف في معبر رفح بالتزامن مع وصول قوافل التحالف الوطني المحملة بالمساعات الإنسانية ".