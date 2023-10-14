الجامعة العربية: الحديث عن عملية برية عسكرية إسرائيلية داخل غزة يقوض السلام

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الجامعة العربية تنظر بإيجابية الى تحرك وزير الخارجية الأمريكي في المنطقة، منوهًا بأن أي تحرك من أي طرف لحل الأزمة والوقف الفوري للعمليات العسكرية مرحب به.

وأشار زكي، خلال حواره على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يستمع لكل الأطراف العربية من خلال جولته في المنطقة للوصول إلى الحل الأمثل للأزمة.

عملية برية عسكرية

ونوّه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، بأن الحديث عن عملية برية عسكرية إسرائيلية داخل غزة يسير عكس الاتجاه الدولي الذي يسعى لحل الأزمة، مشيرًا إلى أن تلك العملية ستخلّف ضحايا بأعداد كبيرة، ونتمنى ألا تقدم إسرائيل على تلك الخطوة.