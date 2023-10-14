اللواء الشهاوي: استخدام إسرائيل الفسفور الأبيض انتهاك للقانون الدولي

علق اللواء محمد الشهاوي مستشار كلية القادة والأركان، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستخدام الاحتلال للفسفور الأبيض في هجومه على القطاع.

قال محمد الشهاوي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" استخدام إسرائيل لقنابل الفسفور الأبيض انتهاك للقانون الدولي الإنساني ".

وأضاف محمد الشهاوي:" اتفاقية جنيف حرمت استخدام الفسفور الأبيض على المناطق المؤهولة بالسكان ".

وتابع محمد الشهاوي:" لائحة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حددت 26 عمل يعتبر جرائم حرم ومنها استخدام أسلحة تسبب أضرار شديدة لا لزوم لها ".

وأكمل محمد الشهاوي:" الفسفور الأبيض مادة كيميائية وعندما تلمس الهواء تشتعل بدرجة حرارة تصل لـ 815 درجة مئوية".