المغرب تتعادل 1-1 مع كوت ديفوار وديا

انتهت مباراة منتخب المغرب ونظيره كوت ديفوار، بالتعادل الإيجابي ١-١ بين الفريقين، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار لقاء ودي في التوقف الدولي.
تقدم سبيستيان هالير بالهدف الأول في المباراة لصالح منتخب كوت ديفوار في الدقيقة ٤٥+٣.
ثم تعادل منتخب المغرب عن طريق لاعبه أيوب الكعبي في الدقيقة ٨١.
وجاء تشكيل منتخب المغرب كالتالي:
حراسة المرمى: ياسين بونو
خط الدفاع: أشرف حكيمي – نايف أكرد – غانم سايس – يحيى عطية الله
خط الوسط: عز الدين أوناحي – أمين حارث – سليم أملاح – نصير مزراوي
خط الهجوم: أمين عدلي – يوسف النصيري