المغرب تتعادل 1-1 مع كوت ديفوار وديا

انتهت مباراة منتخب المغرب ونظيره كوت ديفوار، بالتعادل الإيجابي ١-١ بين الفريقين، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار لقاء ودي في التوقف الدولي.

تقدم سبيستيان هالير بالهدف الأول في المباراة لصالح منتخب كوت ديفوار في الدقيقة ٤٥+٣.

ثم تعادل منتخب المغرب عن طريق لاعبه أيوب الكعبي في الدقيقة ٨١.

وجاء تشكيل منتخب المغرب كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي – نايف أكرد – غانم سايس – يحيى عطية الله

خط الوسط: عز الدين أوناحي – أمين حارث – سليم أملاح – نصير مزراوي

خط الهجوم: أمين عدلي – يوسف النصيري