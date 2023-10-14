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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبدالسند يمامة لـ قصواء الخلالي: لدي رؤية شاملة للإصلاح السياسي

قال عبدالسند يمامة، المرشح الرئاسي، إن حزب الوفد يبدأ مشواره في الحملة الانتخابية، والتي جرى تقسيمها لقسمين أساسيين، القسم الأول يتعلق بالحملة الانتخابية من الناحية الفنية وتوزيع التخصصات والميزانية المعدة لذلك والتواصل مع لجان الحزب بالجمهورية.

وأضاف «يمامة»، خلال لقاء ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن القسم الثاني يتضمن البرنامج والحملة الانتخابية، فالحزب له رؤية شاملة تتعلق بالإصلاح، وهدف الحملة هو إنقاذ مصر.

وأشار إلى أن حزب الوفد يقدم رؤية وسنقدمها، وبعد الانتهاء من تقديمها بتفاصيلها يستعين بها من يشاء حتى من الشركاء في العملية الانتخابية من أجل الوطن، ولن نحتكر مجهودنا.

وأوضح أننا نرى أن بداية الإصلاح يبدأ بالإصلاح السياسي ومقدمته الإصلاح الدستوري وتفعيل نصوص دستورية لم تفعل منذ 10 سنوات سابقة مثل الإدارة المحلية ومنصب رئيس الجمهورية، وهناك تعديلات أخرى تحتاج إلى تفاصيل وشرح.

 

الإعلامية قصواء الخلالي المساء مع قصواء برنامج في المساء مع قصواء في المساء مع قصواء عبدالسند يمامة

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