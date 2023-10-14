للأشقاء في غزة.. كيف تتعامل مع الفسفور الأبيض؟| تفاصيل مهمة مع اللواء الشهاوي

علق اللواء محمد الشهاوي مستشار كلية القادة والأركان، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستخدام الاحتلال للفسفور الأبيض في هجومه على القطاع، كما وجه نصائح للشعب الفلسطيني حول كيفية التعامل مع الفسفور الأبيض.



وقال محمد الشهاوي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لابد أن يبتعد أهالينا في قطاع غزة عن أي مكان تتواجد فيه قنابل للفسفور الأبيض ".

وأضاف محمد الشهاوي:" أي مواطن فلسطيني متواجد في نطاق انفجار قنبلة فسفور أبيض يقوم بجلب منديل مبلل بالمياه ويضعه على الفم والأنف كي يقلل فرص وصول الأبخرة السامة للجهاز التنفسي ".

وتابع محمد الشهاوي:" من يرغب في علاج جروح الفسفور الأبيض يقوم بغسل الجروح بالمياه فقط "، مضيفا:" الفسفور الأبيض تعتبر أسلحة دمار شامل محرمة دوليا ".

وأكمل محمد الشهاوي:" الفسفور الأبيض يسبب حروق الجلد ويصل للعظام ويسبب آلاما كبيرة ".

