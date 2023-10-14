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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الرحمن حميد: الأهلي ساندني في أصعب اللحظات.. ونسعى للفوز بكل الألقاب

صدى البلد

قال عبد الرحمن حميد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالأهلي، إنه جاهز للمشاركة في المباريات بصورة تدريجية خلال الفترة القادمة؛ بعد أن أنهى كافة مراحل العلاج من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وأصبح جاهزًا للتواجد في حسابات الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة، موجهًا الشكر لمنظومة النادي بالكامل لمساعدته في تجاوز فترة الإصابة العصيبة.

وأوضح حميد أن الإصابة جاءت في توقيت صعب للغاية، وأن النادي أنهى كافة أمور العملية الجراحية بشكل سريع، فضلًا عن المساندة الكاملة من جانب مسئولي النادي، والدعم الكبير من جانب الجماهير، وهو الأمر الذي ساعده على تخطي الآثار النفسية السلبية للإصابة، والعودة بطموحات كبيرة ودوافع جديدة.

وأشار إلى أن العودة للمنافسة من جديد بعد فترة غياب طويلة أمر صعب، وأن عبد الرحمن طه ومحمد إبراهيم قدما أداءً مميزًا في حراسة مرمى الفريق خلال الفترة الماضية، وأن التواجد في الفريق يسير بمبدأ التعاون والتكامل من أجل الفريق وليس بمفهوم المنافسة التقليدية، وأن كل حارس يضع دائمًا نصب عينيه أن تظل الانتصارات مستمرة فوق كل اعتبار.

وأكمل: «أشارك في جانب من التدريبات، وأتمنى أن أكون جاهزًا بنسبة 100 % قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية (سوبر جلوب) التي تقام في السعودية، والتي تمثل لنا طموحًا جديدًا من أجل كتابة إنجاز كبير، وسوف نكون على موعد مع مواجهات قوية خاصة أمام فريق برشلونة الذي يعتبر واحدًا من أقوى فرق كرة اليد في العالم، ونعول بشدة على حضور جماهيرنا كما حدث في نسخة العام الماضي من البطولة».

وأضاف: «خلال الفترة الماضية حصل الفريق على عدة بطولات مهمة ربما بالنسبة لي أهمها استعادة لقب الدوري بعد غياب 4 سنوات، وكذلك استعادة لقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري بعد غياب 6 سنوات. كنا نستحق ذلك بعد أن خسرنا عدة ألقاب في اللحظات الأخيرة، وهنا أشكر الجهاز الفني بقيادة ديفيد ديفيز على ما قام به الجميع لمنحنا الثقة والأفضلية من كل الجوانب».

وأكد حميد أن علاقته قوية مع لاعبي فريق كرة القدم بالنادي، خاصة حراس المرمى، وأنه زامل مصطفى شوبير في قطاع الناشئين قبل أن يتحول إلى ممارسة كرة اليد، وكذلك حمزة علاء الذي سبق له لعب كرة اليد في بداياته، فيما وجه رسالة شكر إلى محمد الشناوي كابتن الفريق، مؤكدًا أنه يقدم مستويات مميزة للغاية ويقود الفريق بخطوات واثقة نحو مزيد من الألقاب.

ووجه رسالة إلى جماهير الأهلي، مؤكدًا أنهم الداعم الأول والسند في كل الأوقات، وأن الفريق سوف يقاتل ويقدم كل ما يمكن في الملعب من أجل إسعادهم بكل البطولات خلال الموسم الجاري.

عبد الرحمن حميد الفريق الأول لكرة اليد رجال بالأهلي الفترة القادمة مراحل العلاج تجاوز فترة الإصابة العصيبة

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