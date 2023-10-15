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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

فريد زهران لـ قصواء الخلالي: كنت أتمنى وجود عدد أكبر من المرشحين للرئاسة

فريد زهران
فريد زهران

قال المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران ، إنه كان يود أن يكون عدد المرشحين أكثر من ذلك، حتى تتنوع الخيارات، حيث تتيح للناخب معرفة المزيد عن كل مرشح.

وأضاف زهران، خلال لقاء ببرنامج «في المساء مع قصواء» والمذاع على قناة المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه يدعو بأن يكون هناك حوار بناء من أجل التعريف بكل أهداف المرشحين والحملات الانتخابية لكل مرشح، مشيرًا إلى أن تحالف «المصري الديمقراطي» مع حزب العدل ليس مغلقًا إنما مفتوحًا للقوى كلها».

وأشار زهران، أنه بصفته مرشحاً معارضًا التف حوله الكثير من قوى المعارضة، حيث إن جوهر الحملة الانتخابية يتضمن تقديم مرشح مدني ديمقراطي إصلاحي، ومشروعنا يتمضن اقتصار ملكية الدولة ومؤسساتها على المشروعات الاستراتيجية مثل قناة السويس والحديد والصلب.

الإعلامية قصواء الخلالي المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران توك شو فريد زهران

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