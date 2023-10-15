المسلماني يكشف تفاصيل أزمة المليون فدان لتخصيب اليورانيوم في أمريكا.. فيديو

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن المحطات النووية تتكون من مفاعلات، تحتاج إلى وقود اليورانيوم المخصب، حتى تعمل تلك المحطات.

وأضاف أحمد المسلماني، خلال تقديمه برنامج “الطبعة الأولى”، عبر فضائية “الحياة”، أنه بولاية أريزونا الأمريكية يوجد مليون فدان، كانت مناجم لتخصيب اليورانيوم، ولكن منظمات البيئة كانت تضغط على الإدارة الأمريكية خلال فترة الرئيس أوباما، وطالبته بإعلان هذا المكان محمية طبيعية أو نصب تذكاري.

إصدار طاقة نظيفة

وتابع أحمد المسلماني، أن الرئيس الحالي بايدن أعلن أن هذا المكان تم تحويله إلى نصب تذكاري ومحمية طبيعية، مما سبب سعادة لمنظمات البيئة والمواطنين، ولكن شركات اليورانيوم احتجت على هذا القرار لأن تلك المحطات كانت ستعمل على إصدار طاقة نظيفة.