بايدن: ننسق مع نتنياهو للعمل مع مصر والأردن لإيصال المساعدات إلى غزة

أعلن البيت الأبيض، عن تفاصيل الاتصال الهاتفي الخامس الذي جرى بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال البيت الأبيض في بيان صادر اليوم، إن بايدن جدد دعم الولايات المتحدة الثابت لإسرائيل، مطلعًا نتنياهو على الدعم العسكري الأمريكي.

وشدد على تحذيره لأي أحد يسعى لتوسيع رقعة الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

كما ناقش بايدن مع نتنياهو تنسيق الولايات المتحدة مع تل أبيب والأمم المتحدة ومصر والأردن وغيرها من الدول في المنطقة لضمان حصول المدنيين الأبرياء على الماء والغذاء والرعاية الطبية.

وأكد الرئيس بايدن دعمه لكافة الجهود الرامية إلى حماية المدنيين.

وفي وقت سابق، أعلن بايدن، أن حكومة بلاده تعمل مع إسرائيل ومصر والأردن لاستئناف إرسال المساعدات وتخفيف الآثار الإنسانية لهجوم حماس.

وقال عبر حسابه الرسمي علي موقع أكس “تويتر سابقا”، إن الولايات المتحدة تعمل مع حكومات إسرائيل ومصر والأردن ومع الأمم المتحدة لزيادة الدعم لتخفيف العواقب الإنسانية لهجوم حماس.

وأضاف بايدن أن العمل مع الحكومات يهيئ الظروف اللازمة لاستئناف تدفق المساعدات، والدعوة إلى احترام قانون حقوق الإنسان خلال الحرب.