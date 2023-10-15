أقل سعر دولار في البنوك اليوم 15-10-2023

ثبت أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 15 -10-2023.

وبلغ أدني سعر دولار أمام الجنيه في 3 بنوك نحو " مصر، الأهلي المصري، التنمية الصناعية".

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 15-102-2023؛ في معظم البنوك العاملة بالسوق المصرية منذ 4 شهور علي الأقل.

سعر البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المعلن من البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

سعر بنوك القطاع الخاص



وسجل متوسط سعر الدولار في البنوك أمام الجنيه نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المتحد،المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB،قطر الوطني الأهلي QNB،المصرف العربي الدولي، الإسكندرية،كريدي أجريكول،فيصل الاسلامي،الكويت الوطني".

أعلي سعر



وبلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي



وسجل سعر ثاني أعلي سعر دولار نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.9 جنيه للبيع في ميد بنك.

إيقاف بطاقات الخصم المباشر



وأوقفت البنوك بطاقات الخصم بالجنيه المصري في الخارج لوقف استنزاف العملات الأجنبية في ظل العمل على توفير العملة، حيث شهدت الفترة الأخيرة استخدام عدد كبير من حاملي بطاقات الخصم المباشر، البطاقات لإجراء عمليات شراء بكميات كبيرة للذهب والهواتف المحمولة وغيرها من المنتجات للاستفادة من انخفاض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري.

وأوقفت بنوك الأهلي المصري ومصر والعربي الإفريقي الدولي واتش إس بي سي والتجاري الدولي، جميع المعاملات بالعملات الأجنبية ببطاقات الخصم الفوري مع استمرار استخدامها داخل مصر في المشتريات والسحب النقدي.

وأبقى البنك الأهلي المصري على حدود السحب والمشتريات المحلية المنفذة عبر بطاقات الخصم المباشر، والبالغ عددها 7 بطاقات، منهم بطاقة معاملات محلية واحدة (ميزة).

ووصل الحد الأقصى للمشتريات على بطاقة الخصم المباشر من البنك الأهلي المصري إلى 150 ألف جنيه كحد يومي، و15 ألف جنيه كحد أقصي للسحب النقدي اليومي، على بطاقة الخصم المباشر الكلاسيكية، فيما حدد البنك الأهلي المصري حدود المعاملات على بطاقة الخصم المباشر الذهبية، عند 20 ألف جنيه حد أقصى للسحب النقدي المحلي اليومي، 200 ألف جنيه كحد أقصى للمشتريات المحلية اليومية.

وحدد البنك الأهلي المعاملات المحلية على بطاقة الخصم المباشر البلاتينية – تصدرها شركتي فيزا وماستركارد- عند 20 ألف جنيه كحد يومي على السحب النقدي و300 ألف جنيه على المشتريات المحلية، وبلغت حدود المعاملات المحلية على بطاقة الخصم المباشر وورلد إلى 20 ألف جنيه على السحب النقدي اليومي، و400 ألف جنيه كحد أقصي يومي على المشتريات.

ارتفاع التضخم



ارتفع معدل التضخم الشهري بنهاية سبتمبر الماضي بمقدار 0.8% مسجلا 1% مقابل 0.3% بنهاية اغسطس الماضي .

وقال تقرير التضخم الصادر عن البنك المركزي أن معدل التضخم الشهري بنهاية سبتمبر الماضي قد انخفض مقدار 0.5% بالمقارنة من نفس الشهر في العام السابق.

وارتفع التضخم السنوي الي 39.7% في سبتمبر الماضي مقابل 40.4% أغسطس من نفس العام بزيادة تبلغ 0.7%.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن صباح اليوم عن تسجيل التضخم الشهري 2% في سبتمبر 2023 مقابل معدل بلغ 1.5% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.6% في أغسطس 2023.

كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 38.0% في سبتمبر 2023 مقابل 37.4% في أغسطس 2023.