تفاصيل زيارة وزير النقل لمحطات السكة الحديد في بئر العبد

تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ميناء العريش وبعض المحاور التنموية بالعريش، كما تفقد محطات السكة الحديد في نطاق مركز بئر العبد، وما يجري من أعمال إحلال وتجديد للسكك الحديدية في بئر العبد ورمانة.

السكة الحديد:

وتوجه وزير النقل، إلى كوبري الفردان تفقد خلاله أعمال التطوير لاستكمال خط السكة الحديد بشمال سيناء... حيث سيستكمل المشروع لمدينة العريش ثم الحسنة نخل رأس النقب لخدمة مشروعات التنمية.

وعقد وزير النقل لقاء جماهيري بحضور المحافظ الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، بقرية 6 أكتوبر بقسم رمانة وضيافة قبيلة الأخارسة بديوان الحاج حمدان عبد العال ، وبحضور مشايخ وعواقب محافظة شمال سيناء والقيادات المحافظة التنفيذيين ونواب مجلسي الشيوخ والنواب .

وأثناء المؤتمر أكد مشايخ وعواقب القبائل والذين تحدث عنهم الشيخ عبد الحميد الأخرسي أحد مشايخ قبيلة الأخارسة شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي ووقوفهم مع الدولة المصرية قيادة وجيشا وشرطة جنبا إلى جنب لاستكمال مسيرة التنمية بمصر وسيناء.



