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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أطباء بلا حدود: نخشى إبادة الفلسطينيين العاجزين عن النزوح من شمال غزة

صدى البلد

حثّت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم، إسرائيل على "التحلي بالحد الأدنى من الإنسانية" في عدوانها العسكري المتواصل على قطاع غزة، مشيرة إلى أن الوضع في القطاع "غير مقبول". 

وقالت المنظمة، في بيان صحفي لها إنها تخشى "إبادة" العاجزين عن النزوح من شمال قطاع غزة، مثل المرضى والجرحى والطاقم الطبي، بعد أن دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي المواطنين الفلسطينيين إلى مغادرة المنطقة نحو جنوب غزة.

وأضافت "بينما يقصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة دون ضبط للنفس منذ أسبوع، فإننا ندعو إلى التحلي بالحد الأدنى من الإنسانية". 

وقالت المنظمة إن إنذار الإخلاء الذي أصدرته إسرائيل إلى 1.1 مليون من سكان شمال غزة، في "منطقة مكتظة بالسكان أصلا، مع صعوبة شديدة في الحصول على الغذاء والماء والرعاية الصحية، هو أمر غير معقول وغير مقبول". 

وتابعت: "نحن قلقون للغاية بشأن مصير من لن يتمكنوا من التنقل، مثل الجرحى والمرضى والطواقم الطبية، الذين نخشى أن تتم إبادتهم في ضوء التصريحات التي أدلت بها السلطات العسكرية الإسرائيلية". 

ودعت المنظمة التي تتخذ مقرا في مدينة جنيف السويسرية، إلى إنشاء مناطق آمنة في شمال القطاع، وإلى وقف لإطلاق النار. 

وأضافت "تدعو منظمة أطباء بلا حدود السلطات الإسرائيلية إلى التحلي بالإنسانية". 

وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن العديد من عناصرها في غزة نزحوا إلى جنوب القطاع. 

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