نشرة المرأة والصحة: درة تستعرض جمالها بإطلالة لافتة. وطبيب يحذر من تناول القهوة في هذا التوقيت

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

شاركت الفنانة درة، متابعيها صورة جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

من الصحيح أن تناول القهوة في بعض الحالات يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في نسبة السكر في الدم.

قال الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية فى تصريحات خاصة لصدي البلد، إن القهوة تحتوي على الكافيين الذي يمكن أن يؤثر على استجابة الجسم للإنسولين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم نسبة السكر في الدم.

من الصعب تحديد علامات مبكرة على مرض عقلي خطير بناءً على تناول الطعام وحده، ومع ذلك، هناك بعض العلامات العامة التي يمكن أن تشير إلى وجود مشاكل صحية عقلية وتتطلب اهتمامًا ورعاية من الأطباء المتخصصين في الصحة العقلية.