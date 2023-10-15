طبيب يحذر: تناول القهوة في هذا التوقيت يسبب ارتفاع نسبة السكر بالدم

من الصحيح أن تناول القهوة في بعض الحالات يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في نسبة السكر في الدم.

قال الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية فى تصريحات خاصة لصدي البلد، إن القهوة تحتوي على الكافيين الذي يمكن أن يؤثر على استجابة الجسم للإنسولين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم نسبة السكر في الدم.

ومع ذلك، تختلف تأثيرات القهوة على مستوى السكر في الدم من شخص إلى آخر، ويعتمد بشكل كبير على التحمل الفردي للكافيين وكمية القهوة التي يتم تناولها.

إذا كنت تعاني من مشاكل صحية مثل السكري، فقد يكون من الحكمة استشارة الطبيب المعالج بشأن تأثير تناول القهوة على مستوى السكر في الدم. يمكن أن يساعد الطبيب في توفير إرشادات محددة لك بناءً على حالتك الصحية الفردية والتوصيات الطبية المعتمدة.

بشكل عام، إذا كنت تلاحظ رفعًا ملحوظًا في مستوى السكر في الدم بعد تناول القهوة، يمكنك اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية مثل الحد من كمية القهوة المستهلكة، أو النظر في استبدال القهوة بخيارات أخرى غير محتوية على الكافيين.

مرة أخرى، يجب أن تستشير الطبيب المعالج الخاص بك للحصول على نصيحة شخصية ومتخصصة تتناسب مع حالتك الصحية الفردية.