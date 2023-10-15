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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تتهم إيران بمحاولة فتح جبهة حرب ثانية عبر سوريا

إسرائيل وإيران
إسرائيل وإيران

 

اتهم مسؤول إسرائيلي كبير إيران، اليوم الأحد، بمحاولة فتح جبهة حرب ثانية من خلال نشر الأسلحة في سوريا أو عبرها حيث تكثف إسرائيل هجوما مضادا في غزة إلى الجنوب.


وردا على منشور من منصة التواصل الاجتماعي "اكس X" طرح مثل هذا السيناريو، قال جوشوا زاركا، رئيس الشؤون الاستراتيجية لوزارة الخارجية الإسرائيلية: "إنهم (الإيرانيون) كذلك".

كما قال المنشور الأصلي إن "الإسرائيليون مصممون على منع" مثل هذه التطورات. وردا على ذلك، أجاب زاركا "بالفعل نحن كذلك".


واتهمت سوريا إسرائيل بتنفيذ ضربات ضد مطاري دمشق وحلب الأسبوع الماضي.


وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.


ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.


وحذرت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال ٢٤ ساعة والتوجه جنوباً.


وأكدت مصر، على أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.


وطالبت مصر، الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.


وعلى ضوء ما هو مقرر من إحاطة الأمم المتحدة لمجلس الأمن يوم الجمعة بشأن هذا التطور الخطير، طالبت مصر مجلس الأمن بالاضطلاع بمسئوليته لوقف هذا الإجراء.

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