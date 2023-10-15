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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى وفاته.. قصة زواج أحمد عبد الوارث من سعاد نصر

أحمد عبد الوارث -
أحمد عبد الوارث - سعاد نصر

يوافق اليوم الأحد 15 أكتوبر، ذكرى رحيل الفنان أحمد عبد الوارث، الذي ولد في 18 أكتوبر عام 1947، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2018، عن عمر يناهز 71 عاما. 

تخرج أحمد عبد الوارث في المعهد العالي للفنون المسرحية وكان دفعة نور الشريف وأحمد زكي كما بدأ مشواره الفني منذ أكثر من ثلاثين عامًا.

 

أحمد عبد الوارث وحياته الخاصة 

تزوج الفنان أحمد عبد الوارث مرتين الأولى من الفنانة سعاد نصر وأنجب منها طارق وفيروز والثانية من امرأة خارج الوسط الفني وأنجب منها ابنتين منهما ميران التي اتجهت للتمثيل وشاركت في مسلسل كلبش 2.

طارق ابن أحمد عبد الوارث كان يعمل كضابط في البحرية ولكنه تركها واتجه للعمل في مجال الإخراج.

 

أحمد عبد الوارث وظهوره الأخير 

وكان الظهور الأخير للفنان احمد عبد الوارث قبل وفاته خلال الاحتفال بتكريم الفنانة ليلى طاهر، ضمن سلسلة تكريمات الرواد التى تقوم بها وزارة الثفافة، حيث اكد انها من الفنانين الذين يعتز بذكرياته معهم.

وأضاف أحمد عبد الوارث، قبل رحيله، ان المخرجين حصروه فى بداية مشواره الفنى فى أدوار الشاب الطيب، إلا أنه سرعان ما قام برفض تلك الأدوار، وقام بلعب أدوار تتمتع بجانب كبير من الشر.

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