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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل: إنشاء 5 مناطق لوجستية من العريش إلى طابا وربطها بالحدود الشرقية

لقاء وزير النقل اليوم
لقاء وزير النقل اليوم

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل أهمية مشروع تطوير  ميناء العريش وتوسعاته و الذي  تنفذه الدولة  ليصبح ميناء دوليا محوريا مرتبطا بشبكة خطوط السكك الحديدية وحيث يعتبر الميناء أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي المتكامل العريش / طابا  والذي يبدأ من ميناء العريش البحري حتي ميناء طابا البحري ويربط بينهما خط سكك حديد العريش / طابا وهو امتداد لخد الفردان / بئر العبد / العريش مروراً بمنطققة الصناعات الثقيلة في وسط سيناء.


مضيفاً أنه سيتم إنشاء 5 مناطق لوجستية من العريش إلي طابا وربطها بالحدود الشرقية وهي  (منطقة لوجيستية خلف الميناء البري في طابا – منطقة لوجستية خلف ميناء العوجة – منطقة لوجستية في منطقة الصناعات الثقيلة في الحسنة ولبني  – منطقة لوجيستية في منطقة النقب بجوار محطة قطار النقب بجوار محطة قطار النقب ومطار النقب – منطقة لوجستية علي البحر بجوار ميناء طابا البحري مرتبط بميناء العريش بخط السكة الحديد بالإضافة إلى إنشاء 3 مناطق لوجستية أخرى في بئر العبد والطور ورأس سدر وحيث تقوم الدولة بمشروع كبير لتنمية سيناء وهو مشروع إعادة تأهيل وتطوير انشاء خط الفردان ، شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا بطول 500كم وحيث سيساهم  هذا الخط في نقل الركاب والبضائع وخدمة التجمعات السكنية والصناعية بسيناء عن طريق ربط المصانع بوصلات سكك حديدية ثم التصدير عبر ميناء العريش وطابا إلي الخارج وحيث يرتبط هذا الخط مع شبكة السكك الحديدية بأنحاء الجمهورية


وأكد الوزير أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  وجه  بزيادة التعويض المقدر من قبل الجهات الحكومية المختصة لمن لم يحصلوا على التعويض من أهالي العريش في المرحلتين الرابعة والخامسة  بنسبة 40 %،  بالإضافة إلي حصول المواطنين علي المخلفات الخاصة بهدم المباني لكي يتم الاستفادة  من عائد بيع مكوناتها  كما وجه الرئيس بزيادة التعويض للمواطنين ممن حصلوا علي تعويض بزيادة قيمة التعويض بنسبة 20% من قيمة التعويض الذي تم الحصول عليه وأن هذا يأتي في إطار شكر وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمواطنين.

 

مؤكدا أنه لن يترك أي مواطن منزله إلا بعد الاتفاق علي وسيله وطريقة وآلية التعويض التي تناسبه وترضيه و أن وزارة النقل مع المحافظة والهيئة العامة للمساحة ستقوم بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بالحفاظ علي مصلحة المواطن وزيادة التعويضات


ثم تحدث عدد من الأهالي من الحضور موجهين التهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري باحتفالات أكتوبر، مؤكدين ثقتهم في حفاظ الدولة على حقوق المواطنين وثقتهم الكبيرة فيما تنفذه الدولة من مشروعات تخدم المواطنين في العريش وتحقق التنمية الشاملة في سيناء، وفي كل أنحاء الجمهورية وعلي استمرار التنسيق التام مع اللجنة المختصة من قبل وزارة النقل والمحافظة والهيئة العامة للمساحة فيما يختص بتعويضات أهالي توسعات نطاق ميناء العريش.

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