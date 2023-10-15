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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 10 تجار مخدرات لحيازاتهم مواد مخدرة بالقليوبية

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 10 تجار مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطهم في حملة مكبرة على مدينة القناطر الخيرية أسفرت عن ضبط المتهمين وبحوزتهم 23 كجم مخدرات، عبارة عن حشيش وهيروين وشابو وأسلحة نارية وبيضاء.

كما أمرت جهات التحقيق بإرسال المواد المخدرة للمعمل الكيميائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها، وعمل صحيفة حالة جنائية لبيان القضايا المطلوبين فيها لتنفيذها. 

البداية عندما وردت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات في مديرية أمن القليوبية تفيد بإتجار عدد من العناصر الإجرامية في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة مركز شرطة القناطر بالقليوبية مسرحا لممارسة نشاطهم الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 5 من العناصر الإجرامية لإثنين منهم معلومات جنائية وبحوزتهم 100 طربة حشيش  تزن 10 كجم وكمية من مخدر الآيس "الشابو" تزن  2كجم وبندقية آلية و2 طبنجة و3 خزن وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وأجزاء لسلاح آلي وسيارة، وضبط عاطلَين لهما معلومات جنائية وبحوزتهما 50 طربة حشيش تزن 5 كجم وكمية من مخدر الآيس "الشابو" تزن  2،250 كجم وسلاح أبيض.

وضبط 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية وبحوزتهم 27 طربة حشيش تزن 2،700 كجم وكمية من مخدر الهيروين تزن 1 كجم، وكمية من مخدر الهيدرو تزن 500 جرام، وكمية لمادة الأمفيتامين "المادة الفعالة لأقراص الكبتاجون المخدرة تزن 1،500 كجم وعدد 3 سلاح أبيض وميزان حساس وسيارتين، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازة المواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 4،660،000 جنيه تقريبًا، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

القليوبية مكتب مكافحة المخدرات العناصر الإجرامية القناطر الخيرية حملة مكبرة

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