150 محضرًا لمخالفات بالأسواق والمخابز ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال لقائه وكيل وزارة التموين المهندس وصفى عبد الله ، والذي استعرض التقرير الأسبوعي لجهود المديرية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 4 حتى 13 من أكتوبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير ، الإشارة إلى ما أسفرت عنه الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 108 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 19 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 32 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 12 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 14 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و10 محاضر لعدم لعدم صرف بون للمواطنين، ومحضرين لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، ومحضرين لعدم وجود ميزان معتمد، بجانب 11 محضر للتصرف في 164 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، ، و5 محاضر لتجميع دقيق بلدي مدعم وضبط 43 أجولة دقيق مدعم زنة 50كجم قبل بيعها في السوق السوداء، فضلًا عن محضرًا لغلق أحد المخابز أثناء فترة العمل الرسمية بدون تصريح بذلك.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر أكتوبر للبدالين بنسبة 50٪ من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية، في حين تم تحرير 4محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، 4محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، محضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقى معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملى كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة.

في حين أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير 7 محاضر لمحلات بيع السجائر والدخان لحيازتهم وعرضهم للبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات ولعدم توافر الفواتير الدالة على مصدرها، وتم التحفظ على المضبوطات، و17 محضرًا لمسئولين عن محلات المواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية، و10 محاضر للمسئولين عن منشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين.



وفي مجال مواجهة الرقابة على المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، فقد تم تحرير محضرين ضد المسئولين عن طلمبة رصيف غير مرخصة والتحفظ على 500لتر مواد بترولية، ومحضرًا ضد أحد المسئولين عن محطات الوقود لحيازته وتجميعه مواد بترولية في غير الأحوال المصرح بها وذلك بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء بازيد من السعر الرسمي المقرر لها، حيث تم ضبط 1700 لتر سولار وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف والعرض على النيابة العامة للتصرف، كما تم سحب 4 عينات غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار التقريراللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.