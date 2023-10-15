عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فوز فريق بحثي بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء في مسابقة  «ناسا سبيس»

صدى البلد

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس  جامعة بني سويف، فوز فريق بحثي بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ضمن العشر فرق الفائزة على مستوى الجمهورية في مسابقة NASA Space Apps Cairo، والتي نظمتها المنظمة العلمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بشراكة استراتيجية مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع للوزارة، وبالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والسفارة الأمريكية بالقاهرة، حيث ضم الفريق  الطالب محمد محمود السيد حرحش والطالب عماد عاطف حلمي خليل بالفرقة الثالثة بالكلية.

من بنى المسجد الأقصى وهل شيده الجن؟.. 10 معلومات عن أولى القبلتين

توقيع الكشف الطبي على 1801حالة خلال قافلة علاجية بقرية بني سمرج بسمالوط

من جانبه، هنأ رئيس الجامعة الفريق الفائز، مؤكداً أهمية المسابقات العلمية في تعزيز روح الابتكار والتدريب على ريادة الأعمال،  فضلاً عن  صقل شخصية ومواهب الطلاب، وتطوير قدراتهم العقلية، مثمنًا جميع الجهود التي يبذلها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في دعم قدرات الطلاب الإبداعية في جميع المجالات التي تخدم أغراض التنمية في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن مسابقة NASA Space Apps Cairo  تُعد حدثًا تكنولوجيًّا عالميًّا، يضم الطلاب المبتكرين والمفكرين للتنافس من أجل إيجاد حلول لتحديات حقيقية تتعلق بالبيئة، والأرض، والفضاء، تُطرح من قبل وكالة ناسا، مشيرًا إلى أن فعاليات المسابقة جرت بين 151 فريقًا من أصل 350 فريقًا متقدمًا، تمت تصفيتهم إلى عشرة فرق فائزة على مستوى مصر.

الجامعة الامريكية بالقاهرة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الجامعة الأمريكية السفارة الأمريكية بالقاهر السفارة الأمريكية بالقاهرة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف تكنولوجيا الفضاء بالجامعة الأمريكية تنظيم الاتصالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم| تحرك أسعار الذهب مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

مصر تقود جهود حل القضية الفلسطينية وتدعو لاستضافة قمة دولية

رسميا.. إسرائيل تعلن عدد أسراها لدى المقاومة الفلسطينية

أخطر 3 تصريحات لوزير المالية باجتماعات صندوق النقد|ومفاجأة سارة بشأن اقتصاد مصر

جدتها ترد على الأنباء.. حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب| خاص

صدمة في الوسط الفني .. العثور على جثة مخرج شهير وزوجته في منزلهم

الأهلي على صفيح ساخن.. تمرد نجم الأحمر واعتذار الخطيب وكولر يبحث عن بديل موديست

وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى مصر

موضوعات متعلقة

محافظة بني سويف تتابع جهود إزالة التعديات في مركز ناصر

ترشيحاتنا

تحرك عاجل من النواب بشأن تعيين الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم

عبر لبنان .. حماس تقصف شمال إسرائيل

السيسي لبلينكن: نأمل في احتواء الموقف وعدم الزج بأطراف أخرى إلى الصراع

وقوع خسائر.. حزب الله يستهدف ثكنة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

مصر تستقبل طائرة قادمة من دبي محملة بــ 11 طن مساعدات متجهة إلى غزة

الرئاسة: مصر تكثف الجهود لمساندة منظمات الإغاثة في توصيل المساعدات إلى غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس غير معتادة.. شاهد مي حلمي تستعرض جمالها

القصف ليل نهار على غزة..فيديو مؤثر لشهادة طفلة بريطانية من أصل فلسطيني

بعد البصل| البطاطس تفاجئ المواطنين.. ومبادرة الاسعار تنقذ الموقف

نصيحة محمود المليجى أفادتنى.. خالد زكى: كل الأعمال التى عرضت على فى السينما لا تناسبنى.. وخسرت مبالغ مادية كبيرة بسبب اعتذاراتى.. حوار

فيديو

بعد روسيا.. الصين تتحرك وتحذر من الوضع في قطاع غزة

مصر ترفض مرور رعايا أمريكا من معبر رفح وتشترط عبور المساعدات لغزة

حما.س تتحدى إسرائيل.. 40 ألف مقاتل على أهبة الاستعداد وأسلحتهم لم تمس

مسافة السكه لأهلنا في فلسطين.. مؤسسة أبو العينين تجهز قافلة إغاثية ضخمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ