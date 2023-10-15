بعد ضرب إحدى قواعده.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف لبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ضرب أهدافا في لبنان ردا على قصف قاعدة إسرائيلية على الحدود.

وأوضحت صحيفة “هآارتس”، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن استهداف موقع على الحدود اللبنانية انطلقت منه قذيفة مضادة للدروع وأصابت قوات إسرائيلية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش الإسرائيلي إن موقعا عسكريا آخر على الحدود اللبنانية تعرض لقصف بصاروخ موجه مضاد للدبابات، وفق ماذكرت صحف عبرية.

ويعد هذا الصاروخ الخامس على الأقل الذي تم إطلاقه من لبنان على شمال إسرائيل اليوم، في هجمات أعلن حزب الله مسؤوليته عنها.

ولم يبلغ الجيش الإسرائيلي على الفور عن وقوع إصابات في الهجوم الأخير.

كانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصفا عنيفا وإجراميا على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.