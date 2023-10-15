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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أزهر الشرقية يطلق البرنامج التدريبي الشامل لمعلمي اللغة العربية

صدى البلد

عقدت منطقة الشرقية الأزهرية فعاليات البرنامج التدريبي لمعلمي الصف السادس الابتدائي لمادة  اللغة العربية علي المنهج الجديد للعام الدراسي 2024/2023. 

وكان ذلك بمقر ديوان عام المنطقة في إطار توجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، باتخاذ كل ما يلزم نحو مواكبة المستجدات العالمية في مجال التعليم والارتقاء بمستوى الأداء داخل المعاهد الأزهرية، وتنفيذًا لتعليمات الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بضرورة العمل على تلبية الاحتياجات التدريبية الحقيقية من أجل تأهيل العاملين بالمعاهد الأزهرية.

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وأكد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أن البرامج تركز على الجانب العملي بحيث يتم تلبية الاحتياجات التدريبية الحقيقية للسادة العاملين بالمعاهد علي المناهج الجديدة.

وأشار الدكتور السيد البنان، مدير إدارة التدريب بالمنطقة، إلى أن البرنامج مخطط له أن يشمل معلمي جميع التخصصات بالمرحلة الابتدائية ( لغة عربية، لغة انجليزية، رياضيات، علوم، دراسات اجتماعية) ويتم تنفيذه طبقًا لخطة زمنية تحددها إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية.

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