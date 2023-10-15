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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سفير تونس بالقاهرة: مصر لم تتخل يوما عن الأشقاء العرب

لقاء محافظ شمال سيناء
لقاء محافظ شمال سيناء مع السفير التونسي

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، محمد بن يوسف، السفير التونسي في القاهرة، والوفد المرافق له، خلال زيارته الي مدينة العريش، بشمال سيناء.

أكد المحافظ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان له بعد نظر في رفع كفاءة مطار العريش، وعودته للعمل، حيث يتم استقبال المساعدات المقدمة من عدة دول عبر المطار.

وأضاف المحافظ، أن مصر تعمل علي جميع الأصعدة علي إيصال المساعدات الي الاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدًا علي أن مصر رفضت عبور الرعايا الأجانب، حيث أن الموقف المصري واضح منذ البداية وهو تسهيل عبور المساعدات الإنسانية والغذائية والأدوية الي قطاع غزة.

بدوره أكد السفير التونسي علي أن مصر لم تتخل يومًا عن الاشقاء العرب، وأن مصر لم تتخل عن دعم القضية الفلسطينية، لافتًا إلي أن مصر أكبر داعم لها علي مر التاريخ.

 

موقف مصر :


وأضاف السفير التونسي، أن مصر تتحمل الكثير من أجل القضية الفلسطينية، وأن مواقف مصر تجاه القضية الفلسطينية مشرفة ويشهد لها الجميع، وأن العلاقات بين مصر وتونس مميزة.

ووجه السفير الشكر للدولة المصرية والقيادة السياسية علي دورها الكبير في استقبال المساعدات لصالح أهالي قطاع غزة، وتيسير الإجراءات في وقت قياسي، لافتا إلي دعم تونس لقطاع غزة في صورة مساعدات.

وأشار السفير إلي أن تونس أرسلت طائرة الي مطار العريش حملت على متنها 11.5 طن من المساعدات الطبية والأدوية وحليب الأطفال، لافتًا الي ارسال تونس للمزيد من المساعدات خلال الفترة المقبلة.

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