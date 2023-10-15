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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد المغادرة .. 80 مليون شيكل لسكان مستوطنات شمال غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن هيئة الضرائب الإسرائيلية فتحت طلبات للحصول على منح مساعدات مالية تقدر قيمتها بـ 80 مليون شيكل لسكان المجتمعات الحدودية لغزة الذين تم إجلاؤهم أو اختاروا المغادرة، منذ أن شنت حماس هجومها الجماعي في 7 أكتوبر.

ويحق لسكان المجتمعات الواقعة على بعد سبعة كيلومترات من حدود قطاع غزة الحصول على المنح، وفقًا لقرار مجلس الوزراء.

وقد تم تخصيص المنح بحيث 1000 شيكل للشخص الواحد وحتى 5000 شيكل لكل عائلة –  وتهدف إلى مساعدة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في نفقاتهم الأولية، ولا تعتبر المنح تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات ولن يتم احتسابها ضد مطالبات الأضرار المستقبلية، كما أوضح متحدث باسم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

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