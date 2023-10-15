رئيس جامعة الوادي الجديد يبحث مع مدير اليونسكو بالقاهرة أوجه التعاون المشترك

استقبل الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد بمكتبه بالمبنى الإداري للجامعة الدكتورة نوريا سانز مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة والوفد المرافق لها بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بقسم الآثار بكية الآداب بالجامعة .

وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك مع مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة لعدد من مشروعات التعاون في مجال التعلم والثقافة والتراث والتي تدعم فرص التعاون والتوأمة بين مؤسسات التعليم العالي للارتقاء بالقدرة المؤسسية من خلال تبادل الخبرات والمعارف بالبحوث البينية والبرامج المشتركة وعقد إتفاقيات شراكة وغيرها من الأنشطة الجامعية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة في مختلف المجالات ذات الأولوية لمنظمة اليونسكو.

وتوضيح المجالات ذات الأولوية لمنظمة اليونسكو من أجل تنفيذ المشاريع وعقد الشراكات التي تضمنت مجالات: التعليم، والعلوم الطبيعية، والعلوم الاجتماعية والإنسانية، والثقافة، والاتصالات والمعلومات.

وأكد الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي على أهمية مشاركة جامعة الوادي الجديد في برامج اليونسكو وشبكات التوأمة مشيدًا بجهود اللجنة الوطنية المصرية بمنظمة اليونسكو في نشر ثقافة المشاركة في مشروعاتها وتقديم الدعم الفني اللازم بما يخدم الأولويات القومية.

كما تضمن اللقاء زيارة لمركز الحفريات الفقارية بالجامعة للتعرف على الاكتشافات العلمية الحديثة التى يرجع تاريخها إلى آلاف السنين .

ثم قام الوفد فى صباح اليوم الثاني باستكمال جولته للجامعة بزيارة لمزارع كلية الزراعة بالكيلو ١٠ فى حضور الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى والسيدة حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد والأستاذ الدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية حيث تم الإتفاق على توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الجامعة والمحافظة والمكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة في مجال تنفيذ برامج تدريبية ومنح تأهيلية و مشروعات للحفاظ على التراث الواحاتي.



مثمنين جهود اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد للحفاظ على التراث الواحاتي وتنمية مهارات أصحاب الحرف اليدوية.